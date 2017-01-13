Предполагаемого участника перестрелки арестовали в Павлодаре
13 января 2017, 17:40
Постановление суда об аресте может быть обжаловано в течение трех дней.
В Павлодаре арестовали на два месяца предполагаемого участника перестрелки 29-летнего Эльдара Кураисова, передает портал "Павлодар-онлайн".
В СИЗО он находится с 10 января. "Подозреваемый в судебном заседании, не признавая свою вину в полном объеме в совершении вышеуказанного уголовного правонарушения, просил суд избрать в отношении него меру пресечения в виде залога", - говорится в постановлении судьи городского суда №2.
Адвокат подозреваемого заявил, что Кураисов не собирается скрываться от органов уголовного преследования, и также настаивал на залоге.
Суд счел, что в представленных материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что, вероятно, преступление имело место, и что к его совершению причастен Кураисов.
"Он обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Он непосредственно после совершения преступления скрылся от органов уголовного преследования, нигде не работает".
Постановление суда об аресте может быть обжаловано в течение трех дней.
Напомним, 9 января 2017 года около шести вечера в районе перекрестка улиц Толстого и Абая в 33-летнего павлодарца выстрелили предположительно из травматического оружия. Со слов пострадавшего, перед этим он поспорил из-за места на парковке с неизвестным ему мужчиной. В результате тот выстрелили ему в лицо и спину.
Подозреваемый с места происшествия скрылся. 10 января нескольких вероятных участников инцидента удалось установить и задержать, позже всех, кроме Кураисова, отпустили.
Фото: pavon.kz
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