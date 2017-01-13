Предполагаемого участника перестрелки арестовали в Павлодаре

Постановление суда об аресте может быть обжаловано в течение трех дней.

В Павлодаре арестовали на два месяца предполагаемого участника перестрелки 29-летнего Эльдара Кураисова , передает , передает портал "Павлодар-онлайн"





В СИЗО он находится с 10 января. "Подозреваемый в судебном заседании, не признавая свою вину в полном объеме в совершении вышеуказанного уголовного правонарушения, просил суд избрать в отношении него меру пресечения в виде залога", - говорится в постановлении судьи городского суда №2.





Адвокат подозреваемого заявил, что Кураисов не собирается скрываться от органов уголовного преследования, и также настаивал на залоге.





Суд счел, что в представленных материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что, вероятно, преступление имело место, и что к его совершению причастен Кураисов.





"Он обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Он непосредственно после совершения преступления скрылся от органов уголовного преследования, нигде не работает".





Постановление суда об аресте может быть обжаловано в течение трех дней.









Подозреваемый с места происшествия скрылся. 10 января нескольких вероятных участников инцидента удалось установить и задержать, позже всех, кроме Кураисова, отпустили.



