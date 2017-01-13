Пенсионные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) по состоянию на 1 декабря 2016 года составили 6,64 трлн тенге.

Единый пенсионный накопительный фонд (ЕНПФ) усиливает систему внутреннего контроля , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz.





"Сегодня состоялось заседание совета директоров ЕНПФ, на котором рассматривались два вопроса. Первый - это усиление внутреннего контроля в акционерном обществе "Единый пенсионный накопительный фонд". Всем здесь присутствующим известна ситуация, которая сложилась с инвестициями собственных средств фонда. Совету директоров было важно понять, почему не сработала система внутреннего контроля фонда. На совете были заслушаны руководители подразделений фонда,отвечающие за внутренний контроль. Для инвестирования собственных активов есть служба внутреннего аудита", - сказала председатель совета директоров АО "ЕНПФ", заместитель председателя Национального банка РК Дина Галиева.





"О том, почему вызвавшая общественный резонанс сделка, была рассмотрена советом директоров поясняем: по объему она не превышена 25% от собственных активов фонда. То есть, согласно закона об акционерных обществах и устава ЕНПФ, крупной сделкой, подлежащей рассмотрению совета директоров,являются сделки равные или превышающие этот показатель", - добавила она.





Она отметила, что совет директоров поручил правлению АО "ЕНПФ" внести дополнения и изменения в действующие документы, регламентирующие систему внутреннего контроля, в частности, изменения, нацеленные на совершенствование координации действий структурных подразделений ЕНПФ.





Пенсионные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) по состоянию на 1 декабря 2016 года составили 6,64 трлн тенге.





Ранее суд оставил без изменения меру пресечения экс-главе Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Руслану Ерденаеву в виде содержания под стражей.





Также суд оставил под стражей начальника управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусу Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжана Кенжебаева, директора ТОО «Бузгул Аурум» А. Найзагарина.





Органами досудебного расследования Р. Ерденаев и др. подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Постановлением суда в отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. С 21 декабря проводится проверка деятельности ЕНПФ с участием Национального банка РК. Стало известно, что основанием для досудебного расследования по факту сделки ЕНПФ о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум» было заявление от Национального банка РК.



