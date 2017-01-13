В Атырауской области мужчина сел на пять лет за половую связь с несовершеннолетней

В Атырауской области вынес приговор 31-летнему местному жителю, вступившему в половую связь с несовершеннолетней, передает «Ак Жайык» со ссылкой на Индерский районный суд.

Мужчина и девушка познакомились по телефону. Взрослого мужчину не остановило то обстоятельство, что его новой знакомой всего 15 лет, они стали встречаться. Вскоре девушка забеременела. Полиция возбудила уголовное дело, когда стал известен возраст девушки, которая проверялась у врача.

По словам старшего прокурора Индерской районной прокуратуры Баубека Адильгалиева, в суде заявление потерпевшей стороны о прекращении уголовного дела не было удовлетворено, так как статья 68 УК РК («Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением») не распространяется на лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности малолетних.

Подсудимый был признан виновным по статье 122 УК РК («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и приговорён к пяти годам лишения свободы.