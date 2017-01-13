Иркутский суд отказался арестовывать полицейского по делу о "Боярышнике"

Суд в Иркутске отказал следствию, которое требовало взять под стражу начальника отдела одного из управлений полиции по делу об отравлении "Боярышником". Это уже не первый отказ - ранее суд не стал арестовывать замглавы иркутского управления Роспотребнадзора, передает ВВС.

Кировский районный суд Иркутска в пятницу отклонил ходатайства следователя об избрании меры пресечения для начальника отдела участковых городского управления МВД Дениса Черемисина, которого задержали два дня назад. Следствие просило отправить полицейского в СИЗО, а судья Лариса Самцова решила отпустить его в зале суда.

Судья сочла необоснованным утверждения следствия о том, что Черемисин может скрыться или повлиять на ход расследования. "Следствие не предоставило фактических оснований для таких выводов, только абстрактные доводы", - цитирует ее Интерфакс. Прокуратура также выступила против ареста Черемисина.

Следственный комитет возбудил против Черемисина уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть людей. Он был задержан в среду, 11 января.

Следователи вменяют в вину начальнику отдела участковых то, что он не организовал работу своих подчиненных. Они, по мнению следствия, должны были не допустить продажу в киосках средства для принятия ванн "Боярышник", изготовленного, как выяснилось, не из этилового спирта, а на основе ядовитого метанола. В результате отравления этим веществом погибли 76 человек.

Черемисин обвиняется в том, что за одним из участков в Ленинском районе Иркутска не был закреплен полицейский. На этом участке находился торговый павильон, где "Боярышник" купили около 20 погибших.

Адвокат полицейского в суде заявила, что приказы о закреплении участковых за территориями "готовят и утверждают другие должностные лица". К тому же полицейские не имеют полномочий проверять киоски, если не поступало заявлений от граждан или не введен режим чрезвычайной ситуации.

По делу о "Боярышнике" следователи задержали и предъявили обвинения 22 гражданам. В основном это продавцы и предприниматели, сбывавшие алкогольные суррогаты. Под стражу были взяты только восемь из них. Остальные - под домашним арестом или подпиской о невыезде.

В конце декабря тот же Кировский районный суд отказался отправить в СИЗО заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова, которого также обвиняют по статье о халатности. Следствие считает, что Лужнов не отреагировал на сигналы о том, что в городе продается алкогольный суррогат. Прокуратура обжаловала решение суда.

По делу о "Боярышнике" проходит еще один чиновник - замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова. Следствие не просило арестовать ее, ограничившись подпиской о невыезде.

Оба чиновника были отстранены от работы, хотя суды не сразу смогли принять решения об этом, поскольку оба были госпитализированы: Лужнов - с сердечным приступом, а Нефедова - с гипертоническим кризом.