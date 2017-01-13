Стал известен состав Рабочей группы по перераспределению власти между ветвями

К деятельности Рабочей группы будут привлечены юридическое, научно-экспертное сообщество, а также широкая общественность.

В Акорде состоялось первое заседание Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, образованной решением Президента Республики Казахстан , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Члены Рабочей группы обсудили организационные вопросы. В ходе выработки предложений по перераспределению властных полномочий будут изучаться и анализироваться накопленный отечественный и зарубежный опыт, практика применения норм действующего законодательства и Конституции Республики Казахстан.

К деятельности Рабочей группы будут привлечены юридическое, научно-экспертное сообщество, а также широкая общественность.

Состав Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти: