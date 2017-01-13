Стал известен состав Рабочей группы по перераспределению власти между ветвями
К деятельности Рабочей группы будут привлечены юридическое, научно-экспертное сообщество, а также широкая общественность.
1. ДЖАКСЫБЕКОВ Адильбек Рыскельдинович - Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан, руководитель Рабочей группы
2. АСАНОВ Жакип Кажманович - Генеральный Прокурор Республики Казахстан
3. БЕКЕТАЕВ Марат Бакытжанович - Министр юстиции Республики Казахстан
4. ГРОМОВ Сергей Николаевич - заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан
5. ДОНАКОВ Талгат Советбекович - Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан
6. ЖАЛАИРИ Омрали Шакарапулы - ректор Евразийской юридической академии им. Д.А.Кунаева
7. ИСИМБАЕВА Гульмира Истайбековна - заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
8. КАУДЫРОВ Толеш Ерденович - Директор Научно-исследовательского института гражданско-правовых исследований Казахского гуманитарно-юридического университета
9. МАМИ Кайрат Абдразакович - Председатель Верховного Суда Республики Казахстан
10. МУКАШЕВ Рахмет Желдыбаевич - Председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов»
11. РОГОВ Игорь Иванович - Председатель Конституционного Совета Республики Казахстан
12. ФЕДОТОВА Зинаида Леонтьевна - профессор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.