99,9% пенсионных активов ЕНПФ, размещенных в Казинвестбанке, направлены на кредитование МСБ - Нацбанк

Размещенные на обусловленный депозит средства не могли быть изъяты Нацбанком ввиду их выделения реальному сектору экономики.

До момента лишения лицензии Казинвестбанк осуществил освоение инвестированных пенсионных активов АО «ЕНПФ» в объеме 99,9% от суммы вклада. Это было подтверждено данными АО «ФРП «Даму». Об этом сообщил заместитель директора Департамента монетарных операций Национального Банка РК Нуржан Турсунханов на брифинге для СМИ, который сегодня состоялся в ЕНПФ, передает корреспондент Zakon.kz.

«Освоение АО «Казинвестбанк» инвестированных пенсионных активов составило 99,9% от суммы вклада. Фактически пенсионные активы полностью направлены в виде кредитов малому и среднему бизнесу. Таким образом, размещенные на обусловленный депозит средства не могли быть изъяты Нацбанком ввиду их выделения реальному сектору экономики», - сказал Н. Турсунханов.

Неосвоенная часть вклада, по его словам, «была возвращена с выплатой штрафа в размере 1% от несвоевременно освоенной суммы вклада». В связи с этим изъятие инвестированных пенсионных активов из АО «Казинвестбанк» не осуществлялось, уточнил представитель финансового регулятора.

«В то же время 21 октября 2016 года Казинвестбанк в соответствии с условиями договора осуществил выплату вознаграждения на сумму 226,2 млн тенге», - добавил Н. Турсунханов.

Он напомнил, что инвестирование пенсионных активов в депозит АО «Казинвестбанк» осуществлялось в рамках программы обусловленного финансирования потребности малого и среднего бизнеса в соответствии с решением, принятым 10 февраля 2016 года на расширенном заседании Правительства РК с участием Президента РК. В соответствии с условиями договора банковского вклада размещение осуществляется на срок 3,5 года, из которых полгода предоставляется на освоение средств, то есть, как пояснил Н. Турсунханов, банки должны в течение 6 месяцев выдать кредиты, в противном случае неосвоенные средства могут быть досрочно изъяты, а 3 года - на кредитование (срок выдаваемого кредита).

Кубатбек Туратбеков

Фото с сайта palata.kz