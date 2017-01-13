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В Нацбанке прокомментировали размещение пенсионных средств ЕНПФ на депозите Казинвестбанка

13 января 2017, 19:24

На сегодняшний день профинансировано 15 банков на общую сумму 112,8 млрд.


Пенсионные активы ЕНПФ в размере 2,9 млрд тенге были инвестированы в обусловленный депозит АО «Казинвестбанк» 21 апреля 2016 года с доходностью 15,6% годовых. На момент инвестирования пенсионных активов данный банк соответствовал предъявляемым требованиям, в том числе соблюдал установленные пруденциальные нормативы и имел кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard&Poor’s на уровне «В-».

Об этом сообщил заместитель директора департамента монетарных операций Национального Банка РК Нуржан Турсунханов на брифинге для СМИ, отвечая на вопросы журналистов о причинах размещения пенсионных средств в Казинвестбанке, который лишился лицензии в декабре 2016 года, передает корреспондент Zakon.kz.

«В Казинвестбанке за счет пенсионных активов размещен один обусловленный депозит на сумму 2,9 млрд тенге, что на 1 января 2017 года составляет 0,04% от общего размера пенсионных активов», - проинформировал Н. Турсунханов.

Н. Турсунханов напомнил, что решение о размещении 200 млрд тенге через банки второго уровня принято на расширенном заседании Правительства РК. Полученные средства банки должны направлять на кредитование МСБ в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

«С учетом принципов транспарентности и равноправности принять участие в указанной программе могли все банки, имеющие кредитный рейтинг, и при условии, что размер ранее размещенных пенсионных средств в этих банках не превышал установленный лимит», - отметил представитель Нацбанка.

По его словам, на момент запуска программы из 35 банков по системе 30 банков соответствовали установленным требованиям, в том числе АО «Казинвестбанк». Предложение было направлено всем 30 банкам. На сегодняшний день профинансировано 15 банков на общую сумму 112,8 млрд тенге, остальные отказалась от участия. Среди отказавшихся - в основном, банки с иностранным участием, реализующие собственные инвестиционные проекты, и банки, традиционно не работающие с МСБ.

Кубатбек Туратбеков

Фото с сайта kib.kz


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