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В Астану представители сирийской оппозиции приедут ради Женевы

13 января 2017, 19:35

Представитель сирийской оппозиции назвал ее цели на переговорах в Астане


Представители политической оппозиции Сирии, в том числе представители Высшего комитета по переговорам (ВКП), не будут участвовать в переговорах военных в Астане, они прибудут в столицу Казахстана, чтобы понять, к чему готовиться в Женеве, заявил РИА Новости секретарь движения "Народная дипломатия" Махмуд Аль-Афанди, участник делегации оппозиции САР на переговорах в Москве Махмуд Аль-Афанди.

Десятого января делегация была принята спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.

"Понятно, что Астана акцентируется больше на военном решении. Но они (политическое крыло оппозиции) хотят присутствовать на переговорах в каком-либо качестве, и они будут находиться там. Но они будут неофициально. Их не приглашают, они будут просто присутствовать. Как, например, в Женеве: на официальных переговорах непосредственно присутствует 15 человек, а в гостиницах — 150. Здесь то же самое: они будут в гостинице сидеть, но их не допустят никуда. Они смогут высказывать пожелания или давать указания, но не более. Они будут наблюдать ход встречи, чтобы узнать, что ожидает их в Женеве", — сказал Аль-Афанди в ответ на вопрос, стоит ли ожидать представителей политической оппозиции, включая ВКП, в Астане.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

Фото Sputnik


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