США не пригласили участвовать во встрече в Астане по Сирии

Официальный представитель Госдепа США Марк Тонер отметил, что Вашингтон поддерживает контакты с Москвой и Анкарой по вопросу урегулирования конфликта в Сирии

Администрация президента Барака Обамы не получала официального приглашения принять участие во встрече в столице Казахстана - Астане - по урегулированию сирийского конфликта. Об этом сообщил на регулярном брифинге в госдепартаменте США его официальный представитель Марк Тонер, передает ТАСС.

"Мы не получали формального приглашения принять участие во встрече в Астане, - отметил он. - Но мы продолжаем поддерживать любые усилия, нацеленные на продвижение переговоров о достижении урегулирования в Женеве". По его словам, США "поддерживают контакты с Россией и Турцией по этому вопросу".

"Мы будем рекомендовать следующей администрации продолжать эти усилия, - добавил он. - Мы не выступаем против этих усилий".

В конце января в Астане запланированы переговоры по сирийскому урегулированию. Как ожидается, в них примут участие представители правительства Сирии и группировок вооруженной оппозиции.