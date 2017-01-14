В Алматы на скользком участке проспекта Аль-Фараби произошла серия ДТП

Вечером в пятницу в Алматы произошла серия ДТП на одном участке проспекта Аль-Фараби, на пересечении с улицей Ходжанова, передает корреспондент Zakon.kz.

Первой в аварию попала девушка на автомобиле HyundaiAccent. Она ехала по проспекту в восточном направлении. Во время затяжного поворота машину стало нести, несмотря на то, что девушка, по ее словам, двигалась со скоростью не выше 40 км/ч. Как сообщает корреспондент, дорога очень скользкая, а городские коммунальные службы на этом участке дороги никаких мер до сих пор не предприняли. Снег идет со вчерашнего дня.

Машина остановилась, только врезавшись в разделительный отбойник. За то время, пока ждали дорожную полицию, на том же участке автодороги то и дело происходили мелкие происшествия с машинами: кто-то так же бился о бордюры и отбойники, машины крутило, кто-то пробил колесо, сменил его и уехал.

Когда подъехали представители СМИ, произошла очередная авария. Автомобиль Mitsubishi Pajero во время движения начало крутить по дороге. За ним ехал Hyundai. Водитель, увидев, что машину перед ним крутит, начал тормозить и даже успел, но ехавшая за ним Лада Калина затормозить не успела и врезалась в Hyundai.

Участники аварии выставили знак аварийной остановки, который позже постоянно сносили другие автомобили, также попавшие на скользкий участок дороги.