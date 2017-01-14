На выезде из Алматы «Ауди» столкнулась с «ГАЗелью»

В Алматы на улице Бурундайской столкнулись «Ауди» и «ГАЗель», сообщает корреспондент Zakon.kz.

Возле поста дорожной полиции на выезде из города, на улице Бурундайской, находится треугольная развязка, поворот налево - на Бурундай, направо – на нефтебазу. Автомобиль «Ауди» двигался по улице Бурундайской в западном направлении, водитель собирался поворачивать в сторону Бурундая. В это время со стороны нефтебазы на дорогу выехала «ГАЗель», водитель которой, по правилам, должен был пропустить «Ауди», но не сделал этого. В результате произошло столкновение.

В аварии пострадала пассажирка легковушки, ее госпитализировали. Водитель «Ауди» повредил руку, но от госпитализации отказался, оставшись на месте дожидаться сотрудников полиции.