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На выезде из Алматы «Ауди» столкнулась с «ГАЗелью»

14 января 2017, 01:46

Пострадала пассажирка легкового автомобиля.


В Алматы на улице Бурундайской столкнулись «Ауди» и «ГАЗель», сообщает корреспондент Zakon.kz.

Возле поста дорожной полиции на выезде из города, на улице Бурундайской, находится треугольная развязка, поворот налево - на Бурундай, направо – на нефтебазу. Автомобиль «Ауди» двигался по улице Бурундайской в западном направлении, водитель собирался поворачивать в сторону Бурундая. В это время со стороны нефтебазы на дорогу выехала «ГАЗель», водитель которой, по правилам, должен был пропустить «Ауди», но не сделал этого. В результате произошло столкновение.

В аварии пострадала пассажирка легковушки, ее госпитализировали. Водитель «Ауди» повредил руку, но от госпитализации отказался, оставшись на месте дожидаться сотрудников полиции.


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