В Татарстане проверяют информацию об изъятии детей за долги

Районные власти говорят, что изъятие детей за долги по ЖКХ применяется как "крайняя мера".

Прокуратура Татарстана проверяет появившуюся в СМИ информацию о фактах изъятия детей из семей, имеющих задолженности за жилищно-коммунальные услуги, пишет ВВС.

Накануне газета "Вечерняя Казань" сообщила, что власти Зеленодольского муниципального района Татарстана предложили забирать детей у семей, которые задолжали за газ и электричество.

Издание цитирует протокольные поручения, принятые на совещании совета муниципального района.

По данным "Вечерней Казани", в декабре в Зеленодольском районе в приюте оказались два ребенка из семей должников.

В пятницу уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила информацию о том, что местные власти намерены отбирать детей у семей из-за долгов. По словам детского омбудсмена, в ее распоряжении имеется соответствующий документ, датируемый 12 января.

"Сейчас мы подготовили ряд мер, мы сделали запросы в прокуратуру о том, что такие действия, во-первых, неправомочны, и манипулировать изъятием детей недопустимо", - заявила Кузнецова.

Однако, как сообщил Интерфаксу начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Зеленодольского района Александр Коршунов, документ был "немного неправильно сформулирован, что привело к неверной трактовке действий муниципалитета".

Коршунов пояснил, что сообщения от компаний, которые отключают дома или квартиры от своих услуг, - это сигнал к тому, чтобы органы опеки проверили, в каких условиях проживают дети в этих домах.

"И если, не дай бог, создаются условия, опасные для жизни ребенка, когда с этой семьей уже сделать ничего нельзя, тогда остается крайняя мера - изъятие", - сказал он.