Пьяный водитель после аварии набросился с кулаками на очевидцев

Виновник ДТП, которое произошло в пятницу ночью в Алматы, пытался по очереди подраться то с пострадавшим водителем, то с очевидцами аварии, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль «ВАЗ 2109» двигался по улице Богдана Хмельницкого в восточном направлении. Когда машина на зеленый проезжала перекресток, с улицы Папанина, на красный свет, вылетела автомашина Mercedes и протаранила «девятку», которую от удара развернуло.

Вышедший из «Жигулей» водитель направился к немецкой иномарке и увидел, как из-за руля выползает еле стоящий на ногах мужчина. Видимо, отметив праздники, водитель «Мерседеса» сел за руль в нетрезвом состоянии. Уровень агрессии был таким же высоким, как и содержание алкоголя в крови: мужчина начал кидаться на всех присутствовавших с кулаками, он пытался подраться с очевидцами. Затем он попытался поймать такси и уехать с места аварии, но ему помешали это сделать. Свидетели аварии поступили благоразумно: скрутив горе-водителя, они протолкнули его в салон его машины (дверь с трудом открывается) и ждут сотрудников полиции. Рану на голове водитель получил во время столкновения, ударившись об руль.

Очевидцы также рассказали, что ранее «Мерседес» ехал по Папанина по встречной полосе. Он чуть не протаранил в лоб Toyota Hiace, но водитель «японца» чудом успел увернуться в последний момент.