На большей части Казахстана пройдет снег
14 января 2017, 06:00
Погода без осадков ожидается на юге, юго-западе и северо-западе республики.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег. На юге, юго-западе и северо-западе республики погода ожидается без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, на севере низовая метель.
В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман.
В Алматинской, Атырауской областях местами - туман, гололед.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областях местами – туман, днем ветер 15-20 м/с.
В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, ночью в Восточно-Казахстанской областях местами – туман.
В Алматы днем -6°, преимущественно ясно.
В Астане днем -13°, преимущественно облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
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