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На большей части Казахстана пройдет снег

14 января 2017, 06:00

Погода без осадков ожидается на юге, юго-западе и северо-западе республики.


На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег. На юге, юго-западе и северо-западе республики погода ожидается без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, на севере низовая метель.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман.

В Алматинской, Атырауской областях местами - туман, гололед.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областях местами – туман, днем ветер 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, ночью в Восточно-Казахстанской областях местами – туман.

В Алматы днем -6°, преимущественно ясно.

В Астане днем -13°, преимущественно облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

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