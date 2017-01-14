Россия пригласила администрацию Трампа на переговоры по Сирии в Астане

По данным СМИ, приглашение было получено в ходе телефонного разговора советника Трампа и посла РФ в США.

Представитель переходной команды Дональда Трампа заявил, что Россия пригласила администрацию избранного президента США Дональда Трампа на предстоящие переговоры по Сирии, которые пройдут в Астане. Об этом сообщает газета Washington Post, передает Об этом сообщает газета Washington Post, передает РИА Новости





По данным издания, приглашение было получено в ходе телефонного разговора советника избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и посла РФ в США Сергея Кисляка, который состоялся, как указывает газета, 28 декабря.





"На данный момент у меня нет дополнительной информации касательно присутствия США (на переговорах в Астане — ред.)", — цитирует газета слова источника в переходной команде Трампа, пожелавшего остаться анонимным. По его словам, окончательное решение в ходе разговора не было принято.





Ранее представитель госдепартамента Марк Тонер заявил, что США пока не получили никакого официального приглашения на встречу по Сирии в Астане, но находятся в постоянном контакте по данной инициативе и с Турцией, и с Россией.



