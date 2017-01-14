Видео "дома с привидениями" стало хитом в Сети
14 января 2017, 06:37
Пользователи Сети обсуждают ожившую куклу маленькой девочки.
В Интернете набирает обороты видеоролик, который запечатлел "чертовщину", творящуюся в квартире, где живет маленькая девочка. Отец ребенка установил камеры и был шокирован увиденным - рядом с его дочерью вдруг оживает кукла, а в другой комнате зашагал по полу стол.
О появившемся в Интернете ролике сообщила газета Daily Mail. В заметке сообщается, что видео запечатлело, как рядом со счастливо играющей девочкой вдруг "ожила" кукла, которая несколько раз наклонила голову.
Во второй части ролика девочка видимо находится в другой комнате и чем-то занимается за столом. Вдруг со стола что-то начало сдувать листы бумаги. При этом окно закрыто и никаких видимых источников сквозняка нет.
Испугавшись девочка выбегает из комнаты, но чудеса там продолжаются. Со стола улетают на пол более тяжелые предметы, а затем с жутким скрипом по полу самопроизвольно начинает двигаться стол.
В сообщении говорится, что видео записал обеспокоенный полтергейстом в своем доме отец девочки, который установил камеры. Впрочем, где была сделана запись не говорится. Пользователи Сети спорят о правдивости происходящего на видео.
Источник: Московский Комсомолец.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839193-208eea5bfe54affb0d9daee5ab05aaf5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также