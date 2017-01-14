Видео "дома с привидениями" стало хитом в Сети

В Интернете набирает обороты видеоролик, который запечатлел "чертовщину", творящуюся в квартире, где живет маленькая девочка. Отец ребенка установил камеры и был шокирован увиденным - рядом с его дочерью вдруг оживает кукла, а в другой комнате зашагал по полу стол.





О появившемся в Интернете ролике сообщила газета Daily Mail. В заметке сообщается, что видео запечатлело, как рядом со счастливо играющей девочкой вдруг "ожила" кукла, которая несколько раз наклонила голову.





Во второй части ролика девочка видимо находится в другой комнате и чем-то занимается за столом. Вдруг со стола что-то начало сдувать листы бумаги. При этом окно закрыто и никаких видимых источников сквозняка нет.





Испугавшись девочка выбегает из комнаты, но чудеса там продолжаются. Со стола улетают на пол более тяжелые предметы, а затем с жутким скрипом по полу самопроизвольно начинает двигаться стол.





В сообщении говорится, что видео записал обеспокоенный полтергейстом в своем доме отец девочки, который установил камеры. Впрочем, где была сделана запись не говорится. Пользователи Сети спорят о правдивости происходящего на видео.











