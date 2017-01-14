«Барыс» проиграл «Словану» в матче КХЛ
14 января 2017, 06:57
Матч завершился со счетом 1:4.
Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги в Братиславе уступил «Словану» — 1:4.
Континентальная хоккейная лига
«Слован» — «Барыс» 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 — 27:46 Таффе (Серсен, Кундратек). В большинстве
2:0 — 28:20 Лушняк (Бачик). В равенстве
3:0 — 38:59 Пластино (Шварни, Чипчура). В равенстве
3:1 — 47:57 Боченски (Даллмэн, Бойд). В большинстве
4:1 — 53:49 Чипчура (Мусатов). В равенстве
«Слован»: Браст — Серсен-Кундратек, Еглич-Чичу-Таффе; Пластино-Шварни, Чипчура-Мусатов-Сурови; Бачик-Староста, Скалицки-Лушняк-Штястны; Росандич, Вопелка-Садецки-Глинка, Галама;
«Барыс»: Пулен — Даллмэн-Семёнов, Боченски-Бойд-Доус; Баркер-Шалапов, Шиннимин-Михайлис-Сен-Пьер; Липин-Савченко, Кучин-Худяков-Пушкарёв; Трясуно, Бельгибаев-Гренц-Панюков, Тривино.
Штраф: 6:6 (0:0, 6:6, 0:0)
Главные судьи: Сергей Беляев, Андрей Рогачёв
Линейные судьи: Константин Горденко, Виктор Томилов
14 января. Братислава. «Словнафт Арена» 9 566 зрителей.
Источник: Sports.kz.
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