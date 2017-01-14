В пригороде Буэнос-Айреса преступники ограбили банк за 30 секунд
14 января 2017, 07:35
Злоумышленники разбили молотом стеклянную дверь банка и похитили $47 тыс.
Четыре вооруженных преступника за полминуты ограбили отделение банка в аргентинском городе Тигре, расположенном в 30 км от Буэнос-Айреса. Злоумышленники унесли с собой 750 тыс. песо ($47 тыс.), передает ТАСС.
На видеозаписи, сделанной с камер наблюдения, видно, как двое злоумышленников в масках выходят из автомобиля Mercedes-Benz и разбивают молотом стеклянную дверь банка. Еще двое преступников, вооруженных винтовками, в этот момент находились в машине. Через 14 секунд грабители вышли из здания с тремя кассетами денег, которые в момент нападения загружались в банкоматы, и сели обратно в автомобиль.
Все ограбление заняло 24 секунды. Еще шесть секунд понадобились одному из преступников, чтобы забрать выпавший рядом с машиной предмет. По информации телеканала, за время ограбления злоумышленники не сделали ни одного выстрела.
В настоящее время полиция проводит расследование случившегося. По ее данным, преступники бросили автомобиль Mercedes-Benz в нескольких кварталах от банка и пересели в другую машину.
Елена Кондратьева.
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko.
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