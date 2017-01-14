Ограбление Ким Кардашьян: шестерым предъявлены обвинения
14 января 2017, 08:10
Ким Кардашьян ограбили в начале октября прошлого года во время ее визита в Париж.
Шестерым подозреваемым в ограблении американской телеведущей Ким Кардашьян-Уэст предъявлены обвинения, сообщает ВВС со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Среди обвиняемых - предполагаемый организатор преступления. По информации французских СМИ, одна из шести обвиняемых - женщина.
Накануне обвинения были предъявлены четырем подозреваемым.
По данным прокуратуры, пятеро из десяти обвиняемых принимали непосредственное участие в преступлении.
Ким Кардашьян ограбили в начале октября прошлого года во время ее визита в Париж. Группа вооруженных людей в масках ворвалась в квартиру, где находилась американская телезвезда. В результате были похищены украшения на примерно 9,5 млн долларов.
По данным Europe 1, грабители оставили на месте преступления следы ДНК. Один из грабителей обронил пакет с украденными украшениями, после чего собрал рассыпавшиеся драгоценности, но забыл одну подвеску.
9 января стало известно, что по делу об ограблении американской телеведущей задержаны 16 человек.
36-летняя Ким Кардашьян-Уэст стала известна по телешоу "Семейство Кардашьян", в котором она участвовала вместе с членами своей семьи.
Фото: AP Photo.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839198-caf6959ac116fa172f7206a133754d04
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также