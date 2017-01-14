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Ограбление Ким Кардашьян: шестерым предъявлены обвинения

14 января 2017, 08:10

Ким Кардашьян ограбили в начале октября прошлого года во время ее визита в Париж.


Шестерым подозреваемым в ограблении американской телеведущей Ким Кардашьян-Уэст предъявлены обвинения, сообщает ВВС со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Среди обвиняемых - предполагаемый организатор преступления. По информации французских СМИ, одна из шести обвиняемых - женщина.

Накануне обвинения были предъявлены четырем подозреваемым.

По данным прокуратуры, пятеро из десяти обвиняемых принимали непосредственное участие в преступлении.

Ким Кардашьян ограбили в начале октября прошлого года во время ее визита в Париж. Группа вооруженных людей в масках ворвалась в квартиру, где находилась американская телезвезда. В результате были похищены украшения на примерно 9,5 млн долларов.

По данным Europe 1, грабители оставили на месте преступления следы ДНК. Один из грабителей обронил пакет с украденными украшениями, после чего собрал рассыпавшиеся драгоценности, но забыл одну подвеску.

9 января стало известно, что по делу об ограблении американской телеведущей задержаны 16 человек.

36-летняя Ким Кардашьян-Уэст стала известна по телешоу "Семейство Кардашьян", в котором она участвовала вместе с членами своей семьи.

Фото: AP Photo.

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