Ограбление Ким Кардашьян: шестерым предъявлены обвинения

Ким Кардашьян ограбили в начале октября прошлого года во время ее визита в Париж.

Шестерым подозреваемым в ограблении американской телеведущей Ким Кардашьян-Уэст предъявлены обвинения, сообщает сообщает ВВС со ссылкой на прокуратуру Парижа.





Среди обвиняемых - предполагаемый организатор преступления. По информации французских СМИ, одна из шести обвиняемых - женщина.





Накануне обвинения были предъявлены четырем подозреваемым.





По данным прокуратуры, пятеро из десяти обвиняемых принимали непосредственное участие в преступлении.





Ким Кардашьян ограбили в начале октября прошлого года во время ее визита в Париж. Группа вооруженных людей в масках ворвалась в квартиру, где находилась американская телезвезда. В результате были похищены украшения на примерно 9,5 млн долларов.





По данным Europe 1, грабители оставили на месте преступления следы ДНК. Один из грабителей обронил пакет с украденными украшениями, после чего собрал рассыпавшиеся драгоценности, но забыл одну подвеску.





9 января стало известно, что по делу об ограблении американской телеведущей задержаны 16 человек.





36-летняя Ким Кардашьян-Уэст стала известна по телешоу "Семейство Кардашьян", в котором она участвовала вместе с членами своей семьи.



