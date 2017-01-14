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В Японии из-за снегопада отменены 40 авиарейсов

14 января 2017, 08:30

По прогнозам синоптиков, в центральных и горных районах острова Хонсю в течение дня может выпасть 60-80 см снега, а в городе Ниигата, расположенном на побережье Японского моря, - до 100 см.


Сильный снегопад в северных и центральных регионах Японии привел в субботу к отмене по меньшей мере 40 внутренних авиарейсов. Об этом сообщил телеканал NHK, передает ТАСС.

Главным образом отменены рейсы из Ниигаты, расположенной на побережье Японского моря, в другие города. Из-за обильных осадков местный аэропорт принял решение временно закрыть взлетно-посадочную полосу для ее очистки.

Сильный снегопад также привел к задержкам скоростных экспрессов "синкансэн" на линии между городами Нагоя и Осака.

По прогнозам синоптиков, в течение дня в Ниигате может выпасть около 100 см снега. В центральных и горных районах острова Хонсю ожидается выпадение 60-80 см снега, на северном острове Хоккайдо - около 50 см.

Алексей Заврачаев.

Фото: AP Photo/Shizuo Kambayashi.

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