В Японии из-за снегопада отменены 40 авиарейсов

По прогнозам синоптиков, в центральных и горных районах острова Хонсю в течение дня может выпасть 60-80 см снега, а в городе Ниигата, расположенном на побережье Японского моря, - до 100 см.

Сильный снегопад в северных и центральных регионах Японии привел в субботу к отмене по меньшей мере 40 внутренних авиарейсов . Об этом сообщил телеканал NHK, передает . Об этом сообщил телеканал NHK, передает ТАСС





Главным образом отменены рейсы из Ниигаты, расположенной на побережье Японского моря, в другие города. Из-за обильных осадков местный аэропорт принял решение временно закрыть взлетно-посадочную полосу для ее очистки.





Сильный снегопад также привел к задержкам скоростных экспрессов "синкансэн" на линии между городами Нагоя и Осака.





По прогнозам синоптиков, в течение дня в Ниигате может выпасть около 100 см снега. В центральных и горных районах острова Хонсю ожидается выпадение 60-80 см снега, на северном острове Хоккайдо - около 50 см.





Алексей Заврачаев.



