В США похищенного ребенка нашли спустя 18 лет

Камия Мобли, похищенная в младенчестве из госпиталя в Джексонвилле (штат Флорида), была найдена целой и невредимой спустя 18 лет в Калифорнии, пишет пишет ВВС





Все это время похищенная жила под другим именем и не имела представления о своей настоящей семье. Девушка думала, что живет со своей родной матерью, 51-летней Глорией Уильямс.





Уильямс арестована, ей предъявлены обвинения в похищении. В офисе шерифа Джексонвилля заявили, что у Мобли нет проблем со здоровьем, она "нормальная 18-летняя женщина".





Настоящую семью известили об обнаружении их дочери. Родители Мобли встретили новость о ее обнаружении ликованием. Однако, поскольку Мобли уже является совершеннолетней, ей самой предстоит решить, как строить отношения со своей настоящей семьей.





"У семьи была мысль, что с ней что-то могло произойти... Но вообразите, что ей предстоит теперь... Ей придется о стольком подумать... Я себе даже представить не могу", - сказал журналистам шериф Джексонвилля Майк Уильямс.





Камию Мобли похитили из больницы в Джексонвилле спустя восемь часов после рождения.





Похитительница представилась ее матери медицинским работником. Она сказала, что у ребенка жар и ему требуется помощь. Мать отдала женщине младенца, та вышла из палаты и исчезла.





В офисе шерифа рассказали, что за время поисков получили больше двух с половиной тысяч наводок, но все они оказывались ложными. Раскрыть дело удалось лишь в прошлом году благодаря сообщению, поступившему в аккаунт "Пропавшие дети" в "Твиттере".





Туда прислали фоторобот подозреваемой в похищении, выпущенный вскоре после похищения и - для сравнения - фотографию Уильямс. Кто отправил сообщение, в офисе шерифа не уточнили.





Получив его, полицейские в Калифорнии стали выяснять, как у Уильямс появилась дочь. После изучения документов и серии опросов был проведен генетический тест. Анализ подтвердил, что на самом деле у девушки другие родители.



