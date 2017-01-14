В США похищенного ребенка нашли спустя 18 лет
14 января 2017, 09:07
Настоящую семью известили об обнаружении их дочери.
Камия Мобли, похищенная в младенчестве из госпиталя в Джексонвилле (штат Флорида), была найдена целой и невредимой спустя 18 лет в Калифорнии, пишет ВВС.
Все это время похищенная жила под другим именем и не имела представления о своей настоящей семье. Девушка думала, что живет со своей родной матерью, 51-летней Глорией Уильямс.
Уильямс арестована, ей предъявлены обвинения в похищении. В офисе шерифа Джексонвилля заявили, что у Мобли нет проблем со здоровьем, она "нормальная 18-летняя женщина".
Настоящую семью известили об обнаружении их дочери. Родители Мобли встретили новость о ее обнаружении ликованием. Однако, поскольку Мобли уже является совершеннолетней, ей самой предстоит решить, как строить отношения со своей настоящей семьей.
"У семьи была мысль, что с ней что-то могло произойти... Но вообразите, что ей предстоит теперь... Ей придется о стольком подумать... Я себе даже представить не могу", - сказал журналистам шериф Джексонвилля Майк Уильямс.
Камию Мобли похитили из больницы в Джексонвилле спустя восемь часов после рождения.
Похитительница представилась ее матери медицинским работником. Она сказала, что у ребенка жар и ему требуется помощь. Мать отдала женщине младенца, та вышла из палаты и исчезла.
В офисе шерифа рассказали, что за время поисков получили больше двух с половиной тысяч наводок, но все они оказывались ложными. Раскрыть дело удалось лишь в прошлом году благодаря сообщению, поступившему в аккаунт "Пропавшие дети" в "Твиттере".
Туда прислали фоторобот подозреваемой в похищении, выпущенный вскоре после похищения и - для сравнения - фотографию Уильямс. Кто отправил сообщение, в офисе шерифа не уточнили.
Получив его, полицейские в Калифорнии стали выяснять, как у Уильямс появилась дочь. После изучения документов и серии опросов был проведен генетический тест. Анализ подтвердил, что на самом деле у девушки другие родители.
Фото: JACKSONVILLE SHERIFF'S OFFICE.
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