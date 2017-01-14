В период с 6 по 25 января в Алматы и его пригороде проводится масштабное ОПМ.

16 воров-гастролеров задержаны в Алматы в ходе отработки в преддверии Универиады-2017, передает передает Казинформ со ссылкой на Алматинский оперативный штаб по борьбе с терроризмом





По данным Алматинского городского оперативного штаба, 8 из них промышляли квартирными кражами, 3 - карманными, 4 - хищениями в общественных местах и еще один - автокражами. Как установлено, в ходе оперативных мероприятий, злоумышленники - приехали из Мангистауской, Костанайской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и разных районов Алматинской области.





Ранее сообщалось, что в период с 6 по 25 января в Алматы и его пригороде проводится масштабное оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на профилактику правонарушений, а также выявление лиц, склонных к совершению преступлений.





«Проверены порядка тысячи общественных мест, а также свыше 10 тысяч подучетных лиц, в том числе ранее судимые, наркозависимые и граждане, злоупотребляющие алкоголем. Кроме того, проверены 12 685 владельцев охотничьего оружия, в результате чего выявлено 512 фактов нарушений правил его хранения. Изъято 442 единицы оружия, к административной ответственности привлечены 512 владельцев оружия. В рамках этой отработки разысканы 50 человек, 33 из них - уголовные преступники и еще 17 - без вести пропавшие. Также в ходе оперативно-профилактического мероприятия выявлены 1 548 фактов нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства Казахстана, 680 из них по решению суда водворены в приемник-распределитель ДВД, еще 172 иностранца выдворены за пределы РК», - сообщили в Алматинском оперативном Штабе по борьбе с терроризмом.





Напомним, на период проведения оперативно-профилактического мероприятия в преддверии Универсиады-2017 с целью координации действий всех сил и средств создан оперативный штаб. В АГОШ уточнили, что проверка также осуществляется на пяти прилегающих к мегаполису районах Алматинской области.





Данияр Дауталиев.



