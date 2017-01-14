Трамп назвал условия следования политике «одного Китая»

Все в состоянии переговоров, в том числе и политика «Одного Китая», — отметил Трамп.

Избранный президент США Дональд трамп заявил, что он не обязательно будет следовать американской политике «одного Китая» до тех пор, пока он не увидит прогресса со стороны Пекина в отношении валюты и методов ведения торговли. Об этом Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, пишет Об этом Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, пишет РБК





«Все в состоянии переговоров, в том числе и политика «Одного Китая», — ответил Трамп на вопрос о том, поддерживает ли он подобную политику. Также избранный президент отметил, что США «заключили в прошлом году контракты на поставку оружия в Тайвань на $2 млрд», однако «не могут ответить на телефонный звонок». «Было бы грубо не ответить», — заключил Трамп. Речь идет о телефонном разговоре Трампа с лидером Тайваня Цай Инвэнь в ноябре.





Трамп обещал назвать Китай валютным манипулятором после вступления в должность. В интервью газете избранный президент США отметил, что перед подобным объявлением «сначала поговорит с ними».





«Конечно, они манипуляторы, — добавил Трамп — Но я не хочу этого [обвинений]».





Как отмечает газета, Трамп не доволен валютной практикой Китая. По его мнению, китайцы «намеренно» обесценивают валюту.





«Наши компании не могут с ними конкурировать, потому что наша валюта сильна, и это убивает нас», — заметил избранный президент.





Ранее Трамп заявлял, что США не обязаны следовать политике «Одного Китая», до тех пор, пока не достигнуты с Китаем договоренности, касающейся других вещей, включая торговлю».



