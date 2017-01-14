Lucasfilm заявила, что не будет создавать принцессу Лею при помощи графики

Кинокомпания Lucasfilm заявила, что не будет "возрождать" героиню скончавшейся актрисы Керри Фишер принцессу Лею при помощи компьютерной графики, сообщает сообщает РИА Новости





"Мы хотим заверить наших поклонников, что у Lucasfilm нет планов касательно возрождения героини Керри Фишер принцессы или генерала Леи при помощи графики", — говорится в заявлении кинокомпании.





В компании также подчеркнули, что Фишер "навсегда останется частью семьи Lucasfilm. "Мы до сих пор испытываем боль от ее утраты. Мы бережно храним память о ней и наследие принцессы Леи, и всегда будем бороться за прославление всего, что она сделала для "Звездных войн", — подчеркивается в заявлении.





Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца. На следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.





Прощание проходило в домах актрис в Беверли-Хиллз, которые находятся по соседству друг от друга. Сообщается, что почтить память Фишер и Рейнольдс пришли 125 человек, включая звезд Голливуда Мерил Стрип, Гвинет Пэлтроу и Мэг Райан.



