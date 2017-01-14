В соответствии с подпунктом 17) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации», утверждены Правила разработки, сопровождения реализации и развития архитектуры государственных органов.

В частности архитектура государственного органа предназначена для решения следующих задач:

1) формирование долгосрочного плана информатизации государственного органа;

2) определение приоритетных направлений расходов на информатизацию государственного органа;

3) оптимизация расходов на информатизацию государственного органа;

4) исключение дублирования объектов информатизации и создание возможностей для совместного использования объектов информатизации в государственном органе или несколькими государственными органами;

5) определение оптимального уровня и формата автоматизации государственных функций государственного органа и оказания вытекающих из них государственных услуг;

6) обеспечение оптимального выбора и эффективного внедрения информационно-коммуникационных технологий в государственном органе.

Также Архитектура состоит из следующих слоев архитектуры:

1) архитектура деятельности;

2) архитектура данных;

3) архитектура информационных систем;

4) архитектура ИК-инфраструктуры.

Слои архитектуры включают описание текущей архитектуры и целевой архитектуры.

Целевая архитектура отражает пятилетний план информатизации деятельности государственного органа.

Формирование архитектуры осуществляется в следующем порядке:

1) инициация разработки или развития архитектуры;

2) разработка архитектуры;

3) реализация архитектуры;

4) развитие архитектуры.

Сервисный интегратор размещает сведения о компонентах архитектуры на архитектурном портале «электронного правительства» (далее - архитектурный портал).

Типовая архитектура «электронного акимата» состоит из:

1) типового набора целевых индикаторов информатизации местных исполнительных органов;

2) типового набора нефункциональных требований к информационно-коммуникационной инфраструктуре (далее - ИК-инфраструктура) и типовой состав компонентов ИК-инфраструктуры;

3) типового набора, включающего в себя:

функциональные возможности местных исполнительных органов и описание оптимальных, стандартных способов их автоматизации;

информационные ресурсы и описание подходов к их ведению, управлению и обмену сведениями между центральным исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, и местными исполнительными органами;

описание областей автоматизации и функциональных требований к программным продуктам, направленным на автоматизацию функциональных возможностей местных исполнительных органов.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.