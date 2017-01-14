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Утверждены Правила разработки, сопровождения реализации и развития архитектуры государственных органов
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Аннотация к документу: Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 19 сентября 2016 года № 159 «Об утверждении Правил разработки, сопровождения реализации и развития архитектуры государственных органов»
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В соответствии с подпунктом 17) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации», утверждены Правила разработки, сопровождения реализации и развития архитектуры государственных органов.
В частности архитектура государственного органа предназначена для решения следующих задач:
1) формирование долгосрочного плана информатизации государственного органа;
2) определение приоритетных направлений расходов на информатизацию государственного органа;
3) оптимизация расходов на информатизацию государственного органа;
4) исключение дублирования объектов информатизации и создание возможностей для совместного использования объектов информатизации в государственном органе или несколькими государственными органами;
5) определение оптимального уровня и формата автоматизации государственных функций государственного органа и оказания вытекающих из них государственных услуг;
6) обеспечение оптимального выбора и эффективного внедрения информационно-коммуникационных технологий в государственном органе.
Также Архитектура состоит из следующих слоев архитектуры:
1) архитектура деятельности;
2) архитектура данных;
3) архитектура информационных систем;
4) архитектура ИК-инфраструктуры.
Слои архитектуры включают описание текущей архитектуры и целевой архитектуры.
Целевая архитектура отражает пятилетний план информатизации деятельности государственного органа.
Формирование архитектуры осуществляется в следующем порядке:
1) инициация разработки или развития архитектуры;
2) разработка архитектуры;
3) реализация архитектуры;
4) развитие архитектуры.
Сервисный интегратор размещает сведения о компонентах архитектуры на архитектурном портале «электронного правительства» (далее - архитектурный портал).
Типовая архитектура «электронного акимата» состоит из:
1) типового набора целевых индикаторов информатизации местных исполнительных органов;
2) типового набора нефункциональных требований к информационно-коммуникационной инфраструктуре (далее - ИК-инфраструктура) и типовой состав компонентов ИК-инфраструктуры;
3) типового набора, включающего в себя:
функциональные возможности местных исполнительных органов и описание оптимальных, стандартных способов их автоматизации;
информационные ресурсы и описание подходов к их ведению, управлению и обмену сведениями между центральным исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, и местными исполнительными органами;
описание областей автоматизации и функциональных требований к программным продуктам, направленным на автоматизацию функциональных возможностей местных исполнительных органов.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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