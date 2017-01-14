Природа с чувством юмора: овощи и фрукты, удивительно похожие на людей и животных

Эти фрукты и овощи совсем забыли, что они растения.

А вы знали, что редька умеет бегать, а морковь — грустить и обниматься? Принимая всевозможные странные формы, растения могут превращаться в животных и даже людей. Похоже, что эти фрукты и овощи совсем забыли, что они растения.





Клубничка-бабочка.









Удирающая редька. Интересно, что она натворила…









Печальная морковка.









Сейчас он всем задаст перцу!









Любовь-морковь.









Дракон, притаившийся в тыкве.









Энгри-берд. То есть энгри-лук.









Морковь-рэпер.









Лимон-слоненок.









Морской лев, также известный как Батат.









Редчайший экспонат: редька в форме ступни.









Сова и дальний родственник совы — яблоко.









Удивительный фрукт, который выглядит как попугай.









Дьявольский помидор.









И снова трогательные обнимающиеся морковки.









Кабачок-уточка.









Эти перцы, кажется, догадываются, что с ними будет дальше…









Не только клубнички могут быть бабочками…









Романтичная картофелина.









И снова уточка, на этот раз цукини.









С яйцами у этой курицы не задалось, придется съесть.









Выпустите, ироды!









Клубника одобряет.









Имбирный ленивец.









Ну и вот это…







