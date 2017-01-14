Природа с чувством юмора: овощи и фрукты, удивительно похожие на людей и животных
14 января 2017, 10:45
Эти фрукты и овощи совсем забыли, что они растения.
А вы знали, что редька умеет бегать, а морковь — грустить и обниматься? Принимая всевозможные странные формы, растения могут превращаться в животных и даже людей. Похоже, что эти фрукты и овощи совсем забыли, что они растения.
Клубничка-бабочка.
Удирающая редька. Интересно, что она натворила…
Печальная морковка.
Сейчас он всем задаст перцу!
Любовь-морковь.
Дракон, притаившийся в тыкве.
Энгри-берд. То есть энгри-лук.
Морковь-рэпер.
Лимон-слоненок.
Морской лев, также известный как Батат.
Редчайший экспонат: редька в форме ступни.
Сова и дальний родственник совы — яблоко.
Удивительный фрукт, который выглядит как попугай.
Дьявольский помидор.
И снова трогательные обнимающиеся морковки.
Кабачок-уточка.
Эти перцы, кажется, догадываются, что с ними будет дальше…
Не только клубнички могут быть бабочками…
Романтичная картофелина.
И снова уточка, на этот раз цукини.
С яйцами у этой курицы не задалось, придется съесть.
Выпустите, ироды!
Клубника одобряет.
Имбирный ленивец.
Ну и вот это…
Источник: Bigpicture.
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