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Природа с чувством юмора: овощи и фрукты, удивительно похожие на людей и животных

14 января 2017, 10:45

Эти фрукты и овощи совсем забыли, что они растения.


А вы знали, что редька умеет бегать, а морковь — грустить и обниматься? Принимая всевозможные странные формы, растения могут превращаться в животных и даже людей. Похоже, что эти фрукты и овощи совсем забыли, что они растения.

Клубничка-бабочка.



Удирающая редька. Интересно, что она натворила…


Печальная морковка.


Сейчас он всем задаст перцу!


Любовь-морковь.


Дракон, притаившийся в тыкве.


Энгри-берд. То есть энгри-лук.


Морковь-рэпер.


Лимон-слоненок.


Морской лев, также известный как Батат.


Редчайший экспонат: редька в форме ступни.


Сова и дальний родственник совы — яблоко.


Удивительный фрукт, который выглядит как попугай.


Дьявольский помидор.


И снова трогательные обнимающиеся морковки.


Кабачок-уточка.


Эти перцы, кажется, догадываются, что с ними будет дальше…


Не только клубнички могут быть бабочками…


Романтичная картофелина.


И снова уточка, на этот раз цукини.


С яйцами у этой курицы не задалось, придется съесть.


Выпустите, ироды!


Клубника одобряет.


Имбирный ленивец.


Ну и вот это…


Источник: Bigpicture.

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