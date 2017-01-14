Суд расторг брак Джонни Деппа и Эмбер Херд
14 января 2017, 10:54
По решению суда Депп должен выплатить экс-супруге $7 млн.
Звезда Голливуда Джонни Депп и актриса Эмбер Херд официально разведены. Решение о расторжении брака принял в пятницу суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщил в своей электронной версии журнал People, передает ТАСС.
Согласно соглашению, достигнутому между теперь уже бывшими супругами, Депп после развода выплатит Херд $7 млн, которые, по словам актрисы, она намерена пожертвовать в благотворительный фонд. При этом судья отклонил требование Деппа наложить на Херд штраф в размере $100 тыс. за то, что она якобы долго откладывала процедуру развода.
Между тем, как сообщило агентство AP, Депп в тот же день подал судебный иск в отношении своих бывших менеджеров, обвинив их в неправильном распоряжении его средствами, что якобы привело к потере им около $25 млн.
Ранее сообщалось, что Херд, обвинявшая своего супруга в избиении, которое якобы и послужило причиной развода, отозвала судебный иск. В мае прошлого года актриса под присягой сообщила, что Депп якобы швырнул в нее сотовым телефоном и ударил по щеке.
53-летний Депп и 30-летняя Херд вступили в брак в феврале 2015 года.
Кирилл Волков.
Фото: AP Photo/Joel Ryan.
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