Аскар Мамин принял участие в заседании Совета ЕЭК

13января Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии в режиме видеоконференции, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.





Повестка дня заседания включала 19 вопросов.





По итогам обсуждения странами-участницами принят ряд важных решений в сфере таможенно-тарифного регулирования, промышленности и АПК, энергетики, интеллектуальной собственности и информатизации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).





В ходе заседания Совета Комиссии отдельное внимание уделено вопросам развития производства и экспорта машин и оборудования для сельского хозяйства в государствах-членах ЕАЭС. Данные вопросы планируется внести на рассмотрение глав Правительств государств-членов Евразийского экономического союза.





Кроме того, обсуждены вопросы финансирования Евразийским банком развития кооперационных проектов, имеющих интеграционный потенциал. Членами Совета принято распоряжение о создании рабочей группы для рассмотрения и отбора соответствующих кооперационных проектов.





Реализация данных решений будет способствовать в целом промышленному развитию всех государств-членов ЕАЭС.





По всем рассмотренным вопросам удалось достичь взаимовыгодных решений, направленных на дальнейшее развитие Евразийского экономического союза.