В Алматы Audi слетел с дороги на тротуар

По всей вероятности, водитель не справился с управлением.

В Алматы водитель Audi вылетел с проезжей части на тротуар. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





ДТП произошло на пересечении пр. Аль-Фараби с ул. Желтоксан. Водитель Audi следовал по проспекту в западном направлении. По всей вероятности, он не учел погодных условий и превысил допустимую скорость. На затяжном повороте он не справился с управлением и по касательной задел другую Audi, следовавшую попутно.





Водитель последней Audi, избегая столкновения, заскочил на бордюр. Виновник ДТП, проскочив через бордюр, вылетел на газон, где снес елки. Иномарка остановилась на тротуаре, врезавшись в фонарный столб.



