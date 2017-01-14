В Алматы Audi слетел с дороги на тротуар
14 января 2017, 11:41
По всей вероятности, водитель не справился с управлением.
В Алматы водитель Audi вылетел с проезжей части на тротуар. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло на пересечении пр. Аль-Фараби с ул. Желтоксан. Водитель Audi следовал по проспекту в западном направлении. По всей вероятности, он не учел погодных условий и превысил допустимую скорость. На затяжном повороте он не справился с управлением и по касательной задел другую Audi, следовавшую попутно.
Водитель последней Audi, избегая столкновения, заскочил на бордюр. Виновник ДТП, проскочив через бордюр, вылетел на газон, где снес елки. Иномарка остановилась на тротуаре, врезавшись в фонарный столб.
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