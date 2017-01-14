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Утверждены Правила реализации и финансирования работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения»

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 октября 2016 года № 725 «Об утверждении Правил реализации и финансирования работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения»

В соответствии с подпунктом 7-1) пункта 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах» утверждены Правила реализации и финансирования работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения.

В частности, финансирование работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год и заемных средств.

Правила имеют 3 главы, 1 глава является общим положением и содержит понятия и общее повествование о действие НПА. Вторая глава объясняет о порядке реализации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения. Третья глава в частности объясняет порядок реализации и финансирования работ по среднему, текущему ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

 

14 января 2017, 11:37
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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