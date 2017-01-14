Боевой истребитель разбился в Таиланде во время авиашоу для детей

В результате происшествия погиб пилот, никто из зрителей авиашоу не пострадал.

Истребитель JAS 39 Gripen королевских ВВС Таиланда разбился во время авиашоу на праздновании национального Дня детей. Как отмечает газета Bangkok post, пилот погиб, никто из зрителей не пострадал, передает передает ТАСС





Инцидент произошел в 09:27 по местному времени (08:27 аст) в городе Хатъяй южной провинции Сонгкхла. Во время выполнения фигуры высшего пилотажа одна из машин рухнула на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта и взорвалась. Воздушная гавань была закрыта, зрители эвакуированы. Создан комитет по расследованию ЧП.





Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего летчика.





Власти рассчитывают, что аэропорт возобновит свою работу в ближайшие часы.





День детей традиционно отмечают в Таиланде во вторую субботу января. В этом году в честь праздника было организованно авиашоу с участием боевых истребителей.



