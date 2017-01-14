Инаугурация Трампа станет самой теплой в истории, предсказывают синоптики

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа может стать самой теплой с 1937 года, когда торжества по этому случаю стали проводить 20 января. Об этом сообщает метеослужба телеканала NBC, передает РИА Новости.





Несмотря на то, что в предстоящие выходные Вашингтон немного зацепит зимний циклон и ожидается похолодание, к середине следующей недели, обещают синоптики, потеплеет до 10-15 градусов.





Согласно прогнозам, дневная температура 20 января, когда Дональд Трамп примет президентскую присягу, может достичь 14-15 градусов, осадков не ожидается.





Ранее рекорд "самой теплой инаугурации" принадлежал Рональду Рейгану, в 1981 году в полдень 20 января термометры показывали около 13 градусов тепла.





Как отмечает газета Washington Post, вообще погода более жалует президентов-республиканцев. При этом президентскую клятву на второй президентский срок в 1985 году тому же Рейгану пришлось давать в помещении из-за рекордно холодного дня, когда в Вашингтоне стоял более чем 10-градусный мороз.





Барак Обама давал президентскую клятву на Капитолийском холме в 2009 году при легкой минусовой температуре, а в 2013 году ему повезло больше — в день инаугурации было около 4 выше нуля, что считается нормой для этого времени года в американской столице.





Инаугурация президента США с 1937 года проводится 20 января, что оговорено 20-й поправкой к конституции.





В случае если этот день является воскресным, президент приминает клятву на частной церемонии, а торжества проходят в понедельник, 21 января.





Так было в 2013 году, когда второй срок на посту президента принимал Обама.



