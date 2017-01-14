Утверждена Методика по выявлению монопольно высокой цены

В соответствии с подпунктом 17) статьи 88 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года утверждена Методику по выявлению монопольно высокой цены.

Методика применяется при выявлении нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, в части злоупотребления доминирующим или монопольным положением, выразившемся в установлении монопольно высокой цены.

В частности, в рамках рассмотрения сведений об установлении монопольно высокой цены ведомство антимонопольного органа проводит следующие действия:

1) устанавливает факт наличия государственного регулирования цен на товарном рынке;

2) устанавливает факт наличия закрепленного Кодексом исключительного права государства на производство, реализацию или покупку какого-либо товара на конкурентном рынке (государственная монополия);

3) устанавливает долю доминирования субъекта рынка, на соответствующем товарном рынке.

Также в случае установления одного из условий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 4 настоящей Методики, расследование об установлении монопольно высокой цены не проводится.

Ведомство антимонопольного органа с целью выявления фактических данных, указывающих на наличие признаков нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, проводит анализ динамики цен и объемов производства (реализации) товара на товарном рынке, в том числе:

1) установление Субъектом цены на товар, по которому положение Субъекта признано доминирующим, превышающей цены на такой же товар других субъектов рынка на соответствующем или сопоставимом товарном рынке;

2) превышение темпов роста цен на товар, по которому положение Субъекта признано доминирующим, по сравнению с соответствующими темпами роста цен на соответствующем или сопоставимом товарном рынке;

3) повышение цен на товар, по которому положение Субъекта признано доминирующим, путем снижения физических характеристик (например, вес единицы товара);

4) необоснованное сокращение объемов производства и (или) поставки или прекращение производства и (или) поставки товаров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, при наличии возможности производства или поставки.

Для Субъектов с долей доминирования 90 процентов и более, ведомство антимонопольного органа с целью выявления фактических данных, указывающих на наличие признаков нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, дополнительно проводит анализ себестоимости и рентабельности производства (реализации) товара, в том числе:

1) превышение роста расходов периода над ростом производственной себестоимости единицы товара Субъекта;

2) увеличение темпов роста заработной платы административного персонала по сравнению с темпами роста заработной платы производственного персонала Субъекта;

3) превышение у Субъекта уровня среднемесячной заработной платы над среднемесячной заработной платой по отрасли или региону.

В случае наличия фактических данных, указывающих на наличие в действиях субъекта рынка признаков нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, ведомством антимонопольного органа издается приказ о проведении расследования.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.