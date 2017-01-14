Более 78 тысяч граждан получили временную регистрацию в РК с начала года
14 января 2017, 13:10
Ежедневно временную регистрацию в Казахстане получают более 15 тысяч человек.
В Казахстане за две недели 2017 года временную регистрацию получили более 78 тысяч человек, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел РК.
"13 января 2017 года регистрацию по месту жительства оформили 30 069 человек, из них по постоянному месту жительства — 14 523 и по временному — 15 546", — сообщили в ведомстве.
Всего с 7 по 13 января, по данным министерства, зарегистрировались 157 778 граждан, из них 79 412 по постоянному и 78 366 по временному месту жительства.
Источник: Sputnik Казахстан.
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Фото: Sputnik / Болат Шайхинов.
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