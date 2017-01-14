Власти Пекина потратят $2,64 миллиарда на борьбу с загрязнением воздуха

В 2016 году городские власти потратили примерно 2,5 миллиарда на борьбу с загрязнением окружающей среды.

Власти китайской столицы планируют в 2017 году потратить 18,22 миллиарда юаней (2,64 миллиарда долларов США) на меры, направленные на борьбу с загрязнением воздуха, сообщает сообщает РИА Новости





По данным агентства Синьхуа, об этом сообщил в субботу глава пекинскогоо финансового бюро Ли Инцзинь. Власти намерены, в частности, развивать экологическое строительство, экономить энергоресурсы и уменьшать выбросы в атмосферу. Для сравнения, в 2016 году городские власти потратили примерно 2,5 миллиарда на борьбу с загрязнением окружающей среды.





Таким образом власти планируют в 2017 году добиться среднегодовой концентрации вредных частиц PM2.5 в воздухе на отметке 60 микрограммов на кубический метр. В 2016 году этот показатель составил 73 микрограмма на кубометр. Безопасный уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения, составляет 25 микрограммов на кубический метр.





Ранее исполняющий обязанности мэра Пекина Цай Ци сообщил, что городские власти намерены в 2017 году в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды сократить количество автомобилей с высокими показателями уровня выбросов в атмосферу на дорогах города на 300 тысяч единиц. В 2016 году их количество было сокращено на 340 тысяч.





Также Цай Ци отметил, что в 2017 году городские власти сократят потребление угля на 30%, закроют 500 предприятий, загрязняющих атмосферу, еще 2,6 тысячи предприятий будут модернизированы, чтобы соответствовать более высоким экологическим стандартам. Кроме этого, будет создана специальная "природоохранная полиция", которая будет следить за фактами нарушения по охране окружающей среды, в том числе за пикниками на открытом воздухе, сжиганием отходов и так далее.





Частицы PM2.5 размером менее 2,5 микрона создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких человека, вызывать приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем.



