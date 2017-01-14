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На юге Китая столкнулись почти 20 автомобилей, погибли шесть человек

14 января 2017, 13:58

После столкновения несколько машин загорелись.


Авария с участием по меньшей мере 19 автомобилей произошла в провинции Гуандун на юге Китая, погибли шесть человек, еще 15 пострадали, сообщает РИА Новости.

Как передает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на полицию, авария произошла в 9.29 по местному времени (4.29 мск) на шоссе в районе городе Цинъюань.

После столкновения несколько машин загорелись. В настоящий момент продолжается спасательная операция. Причина ДТП не сообщается.

Иван Булатов.

Фото: AP Photo/ Ng Han Guan.

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