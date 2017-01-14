На юге Китая столкнулись почти 20 автомобилей, погибли шесть человек

Авария с участием по меньшей мере 19 автомобилей произошла в провинции Гуандун на юге Китая, погибли шесть человек, еще 15 пострадали, сообщает сообщает РИА Новости





Как передает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на полицию, авария произошла в 9.29 по местному времени (4.29 мск) на шоссе в районе городе Цинъюань.





После столкновения несколько машин загорелись. В настоящий момент продолжается спасательная операция. Причина ДТП не сообщается.



