Аварии на ТЭЦ ликвидируют в Темиртау

Ремонтные работы на котле №1 планируется завершить 16 января. Котел №3 будет введен в работу сегодня.

На сегодня отопительный сезон в Карагандинской области проходит в штатном режиме, теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы обеспечивается стабильно. Об этом сообщили в пресс-службе акима области, передает Zakon.kz.





В настоящее время в Темиртау на ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" в работе 4 энергетических котла (№2,4,5,6), температурный режим на станции составляет на подаче - 81°С, обрате - 48°С при температуре наружного воздуха -12°С.





"Температура воздуха в жилых домах составляет +20°С - +21°С. Жалоб на теплоснабжение от населения нет. В настоящее время теплоснабжение потребителей города стабильно, отключений по поставке коммунальных услуг нет. Объекты жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.





Сегодня, 14 января, с 08.00 котел №3 находится в растопке, ориентировочно в 13.30 котел будет введен в работу. На котле №1 ведутся ремонтные работы, завершить которые планируется 16 января.