Опрос: Более 80% американцев считают Россию угрозой
14 января 2017, 14:43
Только КНДР американцы считают более серьезной угрозой.
Большинство американцев видят в России угрозу для США. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Reuters совместно с международным институтом исследования общественного мнения Ipsos в период с 9 по 12 января, сообщает РИА Новости.
Американцев просили оценить по пятибалльной шкале угрозу, исходящую, по их мнению, от различных государств.
Выяснилось, что 82% взрослого населения США, в том числе 84% демократов и 82% республиканцев, описали Россию как страну, угрожающую Соединенным Штатам. Это на шесть процентов выше, чем в марте 2015 года, когда проводился такой же опрос.
При этом 25% американцев считают ее "неминуемой угрозой".
Россия в итоговом списке обошла Иран, Сирию, Китай, Саудовскую Аравию, Кубу и Йемен. Только КНДР американцы считают более серьезной угрозой.
Как отмечает Рейтер, РФ стала больше пугать американцев после предвыборной гонки, в которой победу одержал республиканец Дональд Трамп. Демократы и другие представители США высказывали предположения о финансовых связях американского миллиардера и Москвы, в то время как американская разведка обвинила Кремль в хакерских атаках и попытках таким образом вмешаться в избирательный процесс.
Владимир Путин отмечал, что в материалах, опубликованных хакерами, нет ничего, что было бы в интересах России. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал сообщения о русских хакерах набившими оскомину "небылицами".
Фото: РИА Новости. Макс Ветров.
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