Исекешев рассказал о новом формате работы для акимата

Аким Астаны Асет Исекешев на своей странице в Facebook рассказал о новом формате работы столичного акимата. Он будет подразумевать публичные обсуждения проектов с участием самих астанчан , передает Zakon.kz





"С учетом поручений Главы государства, а также в связи с изменяющимися социальными и экономическими трендами акимат столицы скорректировал программу развития города до 2020 года. Главным приоритетом программы определён рост благосостояния и социального самочувствия горожан. Две ключевые цели программы - добиться значительного прогресса в качестве жизни и росте доходов населения города. Улучшение качества жизни будет достигнуто за счет повышения уровня оказания госуслуг в сферах образования, здравоохранения, работы общественного транспорта, экологии, безопасности, жилищных условий, обеспечение продовольствия и другие, как бенчмаркинг мы ставим для себя стандарты ОЭСР. И в каждой сфере определили индикаторы, по которым можно оценивать прогресс", - написал аким.





По его словам, на данном этапе необходимо сфокусироваться на достижении 20 ключевых показателей, важных для населения, которые позволят обеспечить доступное и качественное образование, значительный прогресс в здравоохранении, трансформацию общественных пространств, развитие современной системы общественного транспорта и ЖКХ. Поэтому программе дали название "20 конкретных инициатив", запускаемых в год 20-летия столицы.





"Новым алгоритмом работы будет обеспечение шаговой доступности для всех, независимо центр ли это или окраина; город будет развиваться через 129 секторов (каждый с населением до 10 тыс. человек), в которых будет предусмотрено не менее 32 социальных стандартов – школы, детские сады, парки, спортивные площадки, поликлиники, участковый пункт полиции, доступ к продуктам питания, общественный транспорт, видеокамеры для обеспечения безопасности и другие. И к этому мы будем последовательно идти", - сообщил Исекешев.





При этом, по его словам, реализация этих направлений требует разработки новых механизмов и подходов. Асет Исекешев отметил важность привлечения к этой работе городское сообщество - экспертов и население.





"Для этого, чтобы активно собирать и обсуждать идеи на предварительном этапе, создан Совет по устойчивому развитию из независимых экспертов, который будет отслеживать ход реализации инициатив и обеспечивать диалог с общественностью города (координировать эту работу будет известный эксперт Талгат Абдижаппаров). При этом мы готовы к корректировке отдельных показателей. При этом, мы вводим один из механизмов оценки работы социологические опросы. По каждой сфере мы определили план действий, ключевые проекты и мероприятия. Поэтому через Совет мы хотим каждое из них открыто и публично рассмотреть. Для нас важна обратная связь, чтобы население города понимало и поддерживало развитие в каждой сфере", - написал градоначальник.





Первым вопросом, вынесенным на обсуждение, стало рассмотрение программы развития общественного транспорта, всех предлагаемых проектов и мероприятий, подготовленных нашими специалистами.





"Вопрос непростой . По первоначальному плану население города к 2030 году должно было составить 860 тысяч человек, а сейчас уже достигло одного миллиона. Идет быстрая автомобилизация (с 30 тыс автомобилей в 1997 до 350 тыс в 2016, при этом до 100-150 тысяч машин из других регионов и транзитников). Нехватка дорожной инфраструктуры и тд. Поэтому простых решений здесь нет. Мы начинаем при поддержке Правительства активно строить систему легкорельсового транспорта с завершением в первой половине 2019 года, ряда новых и расширения улиц и дорог и ряд других проектов", - сообщил Исекешев.





По словам Асета Исекешева, как и во многих мегаполисах в мире, в качестве главного приоритета определен общественный транспорт.





"Важно приблизиться к новым стандартам работы (теплые и кондиционированные остановки, 7-10 минутный интервал хождения автобусов и тд), развитая сеть велодорожек, тротуаров, парков). Мои коллеги презентовали эти проекты, я попросил всех экспертов и население дать свои замечания и предложения до первого февраля. После этого мы все внимательно изучим и только потом примем окончательное решение. По всем остальным сферам мы также готовы открыто и прозрачно все обсуждать. Считаем это для себя новым форматом работы", - заключил градоначальник.



