Полиция Германии изъяла у неонацистов 150 кг взрывчатки

Полиция Германии проводит расследование в связи с обнаружением более 150 кг взрывчатки у двух граждан страны, подозреваемых в связях с местной террористической организацией правого толка Oldschool Society (OSS). Об этом сообщило агентство DPA, передает Об этом сообщило агентство DPA, передает ТАСС





По его информации, 29 декабря 2016 года в городе Цвайбрюккен (федеральная земля Рейнланд - Пфальц) были задержаны двое мужчин 18 и 24 лет. У них изъяли 155 кг взрывчатых веществ, символику СС, а также разрывной заряд с изображением свастики. В прокуратуре сообщили, что задержанные подозреваются в незаконном хранении взрывчатки и подготовке особо тяжкого преступления. Сами злоумышленники утверждают, что являются "вольными пиротехниками" и лишь готовили фейерверк на Новый год.





Сейчас в Мюнхене (федеральная земля Бавария) проходит громкий процесс над четырьмя другими членами Oldschool Society, которые планировали нападения на мечети и центры для беженцев. В ходе проведенных ранее обысков у них также были обнаружены взрывчатые вещества и пиротехника.



