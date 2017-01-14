Убийство ветерана спецназа в кафе в Самаре попало на видео

Самарское управление Следственного комитета России опубликовало видео массовой драки между посетителями кафе "Старый замок". В результате столкновения погиб бывший боец полицейского спецназа, принимавший участие в чеченской кампании, пишет «Дни.ру».

Следователи считают, что в ночь с 7 на 8 января мужчины отдыхали в кафе в компании друзей. После того, как ветеран спецназа сделал товарищам замечание за курение в общественном месте, между ними вспыхнул конфликт, и один из посетителей нанес экс-полицейскому удар ножом.

В результате мужчина скончался. Убийцу задержали спустя несколько дней после происшествия.

Фото: ТАСС