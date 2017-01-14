В Сарани жителям двигающегося дома предложили выехать

В пятницу, 13 января, поздно вечером сотрудники саранского акимата попросили выехать жителей дома №13, который трещит по швам, пишет региональное издание «Новый вестник».

Речь идет о заброшенной пятиэтажке, в которой эксплуатируется только один подъезд. Люди, которым не повезло там жить, утверждают, что по ночам дом трясет. Они ощущают толчки. Однако внешне никаких изменений не наблюдается.

Чиновники долго не верили жильцам. Но после трагедии в Шахане решили не рисковать. 15 семей разъехались по родственникам. Тем, кому не было, куда идти, предложили кровати в местном интернате. Объяснили, что выселение временное — на 10 дней. За это время специалисты должны выяснить, насколько реальна угроза обрушения.