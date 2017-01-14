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Редкого морского дракона впервые сняли на видео

14 января 2017, 17:15

Морские драконы являются "родственниками" морских коньков.


Ученые впервые сняли на видео нового представителя семейства игловых рыб – рубинового морского дракона, передает РИА Новости.

Впервые новую разновидность морского дракона нашли в 2015 году, но тогда исследователи пришли к выводу о ее существовании по экспонату из австралийского музея. Тогда ученые расшифровали ДНК, взятую у найденных с 1919 по 2007 годы образцов. Теперь же получено фактическое подтверждение их существования.

Морские драконы являются "родственниками" морских коньков. Сейчас науке известно три вида — обыкновенный (Phyllopteryx taeniolatus), лиственный (Phycodurus eques) и рубиновый (Phyllopteryx dewysea). В отличие от первых двух рубиновый морской дракон напоминает морского конька больше всего.

Ученые предполагают, что рубиновые драконы обитают на глубине более 50 метров, а ярко-красная окраска помогает им маскироваться в толще воды.


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