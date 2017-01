Бывший спичрайтер Обамы рассказал, как заставить Трампа отвечать на вопросы

Бывший спичрайтер Обамы опубликовал в своём "твиттере" совет для журналистов, которые хотят добиться от Дональда Трампа ответов.

— Если Трамп отказывается отвечать на вопрос журналиста, потому что ему не нравится его издание, то следующий репортёр должен задать тот же вопрос, — написал Джон Фавро.

If Trump refuses to answer a reporter's question because he doesn't like their outlet, the next reporter should ask the same question.