Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Бывший спичрайтер Обамы рассказал, как заставить Трампа отвечать на вопросы

16 января 2017, 00:33

Трамп известен своей нелюбовью к представителям некоторых СМИ.


Бывший спичрайтер Обамы опубликовал в своём "твиттере" совет для журналистов, которые хотят добиться от Дональда Трампа ответов.

— Если Трамп отказывается отвечать на вопрос журналиста, потому что ему не нравится его издание, то следующий репортёр должен задать тот же вопрос, — написал Джон Фавро.

11 января в ходе своей пресс-конференции Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста CNN. Избранный президент США назвал телеканал "ужасной организацией".


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также