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Жительница Екатеринбурга обнаружила девятимесячную дочь мертвой под батареей

16 января 2017, 01:19

Причину смерти пока не выяснили.


Следствие в Екатеринбурге проводит проверку после обнаружения грудного ребенка мертвым с ожогами под батареей, сообщил РИА Новости в воскресенье старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее СМИ сообщили, что девятимесячную девочку, которая спала вместе с родителями на диване, стоявшем вплотную к батарее, мать обнаружила утром мертвой с ожогами под батареей.

"Там проводится проверка следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбурга СКР. Сообщение поступило вчера утром. По имеющимся предварительным данным, мать уснула с ребенком, но впоследствии ребенка нашли возле батареи. Он получил ожоги, девочка девятимесячная. Но эксперт пояснил, который с нами был на месте, предварительно, ожоги посмертные. Причину смерти пока мы не знаем", — сказал Шульга.

Он добавил, что семья благополучная, на учете не состояла.

"Пока криминала не усматривается", — заключил собеседник агентства.


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