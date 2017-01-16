Парламент Турции одобрил поправки о президентской форме правления
16 января 2017, 06:16
В общей сложности пакет поправок в Конституцию Турции насчитывает 18 пунктов.
Турецкий парламент одобрил поправки в Конституцию страны о введении президентской формы правления, передает РБК.
Как сообщает турецкое агентство Anadolu, соответствующие поправки в Конституцию были сегодня одобрены депутатами парламента — Великого национального собрания Турции.
В общей сложности пакет поправок в Конституцию Турции насчитывает 18 пунктов. Сегодня в парламенте были одобрены статьи 7 и 8, касающиеся полномочий президента.
В соответствии с внесенными поправками будут расширены полномочия президента Турции, а также изменены требования к кандидатам на высший пост. Глава государства получит возможность назначать и снимать с постов министров, лишать должности членов Верховного суда. Также поправками снимается требование о невозможности одновременного пребывания на посту президента и председательства в политической партии.
Фото: rusgosnews
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