В столице Мали, где проходил саммит с участием Олланда, готовили теракт
16 января 2017, 06:53
У задержанных найден мобильный телефон, с которого было отправлено "прощальное сообщение родителям".
Французские спецслужбы задержали на севере Мали предполагаемых террористов-смертников, подозреваемых в подготовке атаки на франко-африканский саммит в столице страны Бамако, в котором участвовал президент Франции Франсуа Олланд, передает РИА Новости.
"Французские спецслужбы задержали на севере Мали незадолго до саммита террористов, планировавших нападение на Бамако", — приводит агентство слова источника в службе безопасности Мали. Точное количество задержанных не уточняется.
Как сообщает агентство, у задержанных найден мобильный телефон, с которого было отправлено "прощальное сообщение родителям".
Саммит Франция-Африка, который проходил в Бамако 13 и 14 января, посетили президент Франции Франсуа Олланд и около 30 лидеров африканских стран.
Фото: РИА Новости
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