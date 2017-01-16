В столице Мали, где проходил саммит с участием Олланда, готовили теракт

"Французские спецслужбы задержали на севере Мали незадолго до саммита террористов, планировавших нападение на Бамако", — приводит агентство слова источника в службе безопасности Мали. Точное количество задержанных не уточняется.





Как сообщает агентство, у задержанных найден мобильный телефон, с которого было отправлено "прощальное сообщение родителям".





Саммит Франция-Африка, который проходил в Бамако 13 и 14 января, посетили президент Франции Франсуа Олланд и около 30 лидеров африканских стран.