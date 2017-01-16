Facebook представит меры борьбы с фейковыми новостями

По данным агентства, медиа-группа Corectiv станет первым внешним факт-чекером социальной сети Facebook в Германии. Отмечается, что в ближайшее время в ФРГ появятся нововведения, облегчающие возможность информирования о фейковых новостях.





Ранее сообщалось, что Facebook выбрала новую стратегию и инструменты борьбы с распространением ложных новостей через особую платформу: к оценке текстов будут привлекать пользователей и сторонние организации — новостные порталы, агентства, телеканалы. Однако глава фракции Социал-демократической партии (СДПГ) Томас Опперманн счел эти меры недостаточными и предложил штрафовать Facebook и другие платформы на сумму до 500 тысяч евро, если они не будут своевременно удалять фейковые новости.