Facebook представит меры борьбы с фейковыми новостями
16 января 2017, 07:34
Corectiv станет первым внешним факт-чекером социальной сети Facebook в Германии.
Социальная сеть Facebook заявила, что представит меры по борьбе с распространением ложных новостей в Германии накануне парламентских выборов, которые пройдут в сентябре сообщает РИА Новости.
По данным агентства, медиа-группа Corectiv станет первым внешним факт-чекером социальной сети Facebook в Германии. Отмечается, что в ближайшее время в ФРГ появятся нововведения, облегчающие возможность информирования о фейковых новостях.
Ранее сообщалось, что Facebook выбрала новую стратегию и инструменты борьбы с распространением ложных новостей через особую платформу: к оценке текстов будут привлекать пользователей и сторонние организации — новостные порталы, агентства, телеканалы. Однако глава фракции Социал-демократической партии (СДПГ) Томас Опперманн счел эти меры недостаточными и предложил штрафовать Facebook и другие платформы на сумму до 500 тысяч евро, если они не будут своевременно удалять фейковые новости.
Facebook неоднократно подверглась критике по поводу ложных новостей после президентских выборов в США. В течение нескольких недель до и после выборов в таких соцсетях, как Facebook и Twitter, появилось множество ложных новостей, посвященных американским выборам. Обозреватели некоторых изданий полагали, что именно направленные против кандидата от демократов Хиллари Клинтон фейковые новости способствовали ее поражению на выборах.
Социальная сеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).
Фото: РИА Новости
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