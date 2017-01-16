Гульнару Каримову заперли в чулане

Судьба Каримовой, которую швейцарские прокуроры назвали подозреваемой в расследовании уголовного дела о коррупции, была окутана тайной с тех пор, как Каримову задержали в Узбекистане почти три года назад, отмечает The Wall Street Journal. В то время узбекские прокуроры упомянули ее имя в списке людей, подозреваемых в незаконном присвоении 200 миллионов долларов. Но подробные обвинения не раскрыли и не было проведено никакого публичного судебного разбирательства, отмечает издание.

Еще больше вопросов о местонахождении Каримовой и ее состоянии возникло в сентябре 2016 года. Она не присутствовала на похоронах своего отца.





Однако 9-го и 10 декабря двум швейцарским прокурорам разрешили встретиться с дочерью экс-президента Узбекистана для объединенного 23-часового допроса в узбекской столице. Как сообщил адвокат Грегуар Мангейт, который представляет интересы Каримовой в швейцарском расследовании, накануне заседания ему дважды дали возможность поговорить со своей подопечной.





"Она была в относительном добром здравии, но ее безопасность не гарантирована, – считает Мангейт. – Она заперта в маленькой пристройке, больше похожей на чулан, в ее бывшем доме в центре Ташкента. Ей запрещено общаться с внешним миром, будь то ее дети или ее собственные адвокаты".





В свою очередь, пресс-секретарь швейцарской прокуратуры в Берне подтвердила, что чиновники из канцелярии генерального прокурора побывали в Узбекистане. Но она отказалась от дальнейших комментариев о ходе расследования.





Как считает издание, решение разрешить допрос Каримовой швейцарскими судьями знаменует собой изменение позиции узбекских властей, которые при Каримове блокировали вопросы судебного сотрудничества. По мнению аналитиков, это может указывать на желание нового президента Узбекистана Шавката Мирзиеева подвести черту под затянувшимся коррупционным скандалом, который бросает тень на имидж страны.





Как писали Dni.ru, прокуратура Швейцарии давно ведет расследование по предполагаемому отмыванию денег в швейцарских банках. В правоохранительных органах считают, что это может быть связано с правонарушениями на узбекском рынке телекоммуникационных услуг.





Первоначально следствие велось в отношении четырех граждан Узбекистана, которые поддерживали с Гульнарой Каримовой финансовые связи частного характера. Двое из них летом 2012 года были арестованы в Женеве, а затем освобождены под залог. Сама Каримова до лета 2013 года обладала дипломатическим иммунитетом как постоянный представитель Узбекистана в ООН и в ряде международных организаций, базирующихся в Женеве.





Следствие в отношении Каримовой было начато 16 сентября 2013 года после того, как сотрудники прокуратуры вместе с полицией обыскали виллу дочери узбекского президента в Женеве. Это позволило собрать против нее новые доказательства.





Гульнара Каримова является старшей дочерью Ислама Каримова. Она родилась в 1972 году. Девушка почти сразу решила пойти по стопам своего отца. В июне 1995 года стала работать в узбекском МИДе, занимала должность советника министра. В январе 2010 года Каримова была назначена послом Узбекистана в Испании, однако спустя два года ушла в отставку.





В 2008 году Каримову считали одной из самых богатых и влиятельных женщин Узбекистана и возможной преемницей своего отца на посту президента страны. Она профессионально занималась дизайном ювелирных изделий, была известна как певица под сценическим псевдонимом Googoosha. Также Каримова являлась председателем попечительского совета неправительственного Фонда "Форум культуры и искусства Узбекистана" и ряда других общественных организаций.