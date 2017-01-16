Премьер-министр Великобритании сфотографировалась для журнала Vogue
16 января 2017, 08:30
Снимки Мэй выйдут в апрельском номере журнала.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй появится на страницах американской версии журнала Vogue, подтвердила канцелярия премьер-министра, сообщает Би-би-си.
Представитель Даунинг-стрит, 10 сообщил, что фотосессия планировалась давно, а снимки Мэй выйдут в апрельском номере журнала.
Съемку провела американский фотограф Энни Лейбовиц, которая специализируется на портретах знаменитостей. Она, в частности, фотографировала первую леди США Мишель Обаму, а также бывшего кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон.
Мэй известна своей любовью к моде, особенно к ярким туфлям. Недавно она подверглась критике за то, что в фотосессии для газеты Sunday Times на ней были шоколадные кожаные штаны, которые стоят 995 фунтов (1,2 тысяч долларов).
Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер четыре раза снималась для британской версии Vogue. Тэтчер также была известна любовью к моде.
Фото: GETTY IMAGES
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