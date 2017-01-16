Премьер-министр Великобритании сфотографировалась для журнала Vogue

Представитель Даунинг-стрит, 10 сообщил, что фотосессия планировалась давно, а снимки Мэй выйдут в апрельском номере журнала.

Съемку провела американский фотограф Энни Лейбовиц, которая специализируется на портретах знаменитостей. Она, в частности, фотографировала первую леди США Мишель Обаму, а также бывшего кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон.

Мэй известна своей любовью к моде, особенно к ярким туфлям. Недавно она подверглась критике за то, что в фотосессии для газеты Sunday Times на ней были шоколадные кожаные штаны, которые стоят 995 фунтов (1,2 тысяч долларов).





Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер четыре раза снималась для британской версии Vogue. Тэтчер также была известна любовью к моде.